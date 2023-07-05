Угорщина продовжить блокувати фіндопомогу ЄС для України через банк OTP

09:01 05 липня Київ, Україна

Угорщина заявила про намір продовжувати блокувати фінанси Євросоюзу на військову допомогу для України, якщо Київ не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив таку позицію під час брифінгу.

"Ми ясно декларуємо: доти, доки OTP не буде виключено зі списку, Угорщина не підтримуватиме фінансування всередині ЄС, спрямоване на постачання озброєнь в Україну", - заявив Сійярто.



Він наголосив, що це стосується не тільки вже заблокованої суми у розмірі 500 мільйонів євро, але й будь-яких майбутніх пропозицій про допомогу Україні.



Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що аргументи Києва на користь включення банку до списку є "сміховинними" і що сама фінансова організація контролює, щоб її присутність у банківському секторі росії не перевищувала 0,1%.