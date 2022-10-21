Угорщина отримала виняток із запланованого обмеження ціни на газ у ЄС

"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу до Угорщини було б неможливе вже через кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тож це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він на своїй сторінці у Facebook.