Угорщина отримала виняток із запланованого обмеження ціни на газ у ЄС
12:05 21 жовтня Київ, Україна
На саміті ЄС було досягнуто домовленості про те, що будь-які обмеження ціни на газ
не будуть застосовуватись до довгострокових угод.
Про це оголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу до Угорщини було б неможливе вже через кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тож це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Він також заявив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, для Угорщини вона не буде обов'язковою.
"При цьому всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії у нашій країні ми можемо лише тоді, коли буде більше ресурсів
, тим більша конкуренція на угорському енергоринку", - додав Орбан.
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