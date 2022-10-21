Угорщина отримала виняток із запланованого обмеження ціни на газ у ЄС

12:05 21 жовтня Київ, Україна

На саміті ЄС було досягнуто домовленості про те, що будь-які обмеження ціни на газ не будуть застосовуватись до довгострокових угод.

Про це оголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
 
"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу до Угорщини було б неможливе вже через кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тож це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він також заявив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, для Угорщини вона не буде обов'язковою.
"При цьому всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії у нашій країні ми можемо лише тоді, коли буде більше ресурсів, тим більша конкуренція на угорському енергоринку", - додав Орбан.