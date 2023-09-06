Угорщина звільнила понад 1400 іноземних в'язнів

10:46 24 серпня Київ, Україна

Угорщина звільнила понад 1400 іноземців, засуджених за торгівлю людьми. Європейська комісія розпочала судовий процес проти цього рішення.



Про це повідомляє видання Al Jazeera.



Пенітенціарна служба Угорщини повідомила, що звільнила 1468 затриманих іноземних громадян, які були засуджені за торгівлю людьми. У квітні влада країни оголосила, що відпустить іноземних контрабандистів і дасть їм три дні, щоб залишити територію держави.



Уряд обґрунтував своє рішення переповненими в'язницями, де засуджено громадян з 73 країн. Вони становлять високі витрати для платників податків. У травні Будапешт звільнив 777 контрабандистів, переважно громадян Румунії, України та Сербії.



Керівництво Європейського Союзу заявило, що немає системи контролю за тим, чи торговці людьми відбуватимуть покарання у своїх країнах. Сусідню Австрію обурює крок Угорщини. Вона посилила свої кордони з Будапештом у травні, побоюючись надходження ув'язнених.



Біженці та мігранти можуть легко переміщатися з Угорщини через європейську Шенгенську зону до багатших країн ЄС, таких як Австрія чи Німеччина.