Угорщина не підтримує жодних санкцій ЄС проти російської ядерної енергетики — Орбан

14:29 27 січня Київ, Україна

Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти росії щодо ядерної енергетики, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на державному радіо, цитує його слова Reuters.

"Ми не дозволимо реалізовувати план включення атомної енергетики до санкцій. Про це не може бути й мови", – сказав Орбан.

Угорщина, яка є членом Євросоюзу, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо росії через її вторгнення в Україну, заявляючи, що вони не змогли суттєво послабити росію. Влада Угорщини стверджує, що накладені на росію європейськими країнами обмеження навпаки ризикують знищити економіку ЄС.



18 січня 2023 року Україна закликала 27 країн-членів Євросоюзу включити російську держкомпанію "Росатом" до списку санкцій. Але Угорщина, яка співпрацює з росією в галузі атомної енергетики, заблокувала цю пропозицію.



Співпраця Будапешта та москви в ядерній енергетиці

У 2014 році "Росатом" та Угорщина уклали угоду про будівництво в країні двох нових атомних реакторів. Вона прагне збільшити потужність атомної електростанції в угорському Пакші, яка в цей час генерує близько половини всієї електроенергії Угорщини.



За угодою обидва нові реактори будуть готові до роботи у 2030 році. Зараз Угорська атомна електростанція Пакш має чотири невеликі радянські реактори ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегаватів, які почали працювати в 1980 роках. Атомне паливо для реакторів АЕС отримує з росії.