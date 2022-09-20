Угорщина почала виконувати вимоги ЄК для розблокування 7,5 млрд доларів

07:25 20 вересня Київ, Україна

У понеділок до парламенту Угорщини внесли пакет законопроєктів, спрямованих на виконання вимог Єврокомісії для розблокування 7,5 мільярдів доларів фінансування.

Про це міністр з юстиції Угорщини Юдіт Варга написала у Facebook.



Перший із поданих законопроєктів має на меті упорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням із запобігання шахрайству (OLAF), забезпечивши співпрацю з боку угорських податківців у розслідуваннях, пов'язаних із коштами ЄС.



Також документ зобов'язує компанії з управління державними активами публікувати тендери та визначає додаткові запобіжні заходи проти конфлікту інтересів у таких управлінських структурах.

"Угорщина поки не втратила ресурси ЄС і з огляду на рішення Європейської комісії в неділю ця небезпека навіть не становить загрози. Якщо угорський уряд виконає вимоги, процедуру оцінювання буде завершено до кінця року", – впевнена міністр юстиції.

Вона запевнила, що угорська влада "в наступні тижні та місяці зосередиться на виконанні зобов'язань".