Угорщина почала виконувати вимоги ЄК для розблокування 7,5 млрд доларів

У понеділок до парламенту Угорщини внесли пакет законопроєктів, спрямованих на виконання вимог Єврокомісії для розблокування 7,5 мільярдів доларів фінансування.
Про це міністр з юстиції Угорщини Юдіт Варга написала у Facebook.
Перший із поданих законопроєктів має на меті упорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням із запобігання шахрайству (OLAF), забезпечивши співпрацю з боку угорських податківців у розслідуваннях, пов'язаних із коштами ЄС.
Також документ зобов'язує компанії з управління державними активами публікувати тендери та визначає додаткові запобіжні заходи проти конфлікту інтересів у таких управлінських структурах.
Перший із поданих законопроєктів має на меті упорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням із запобігання шахрайству (OLAF), забезпечивши співпрацю з боку угорських податківців у розслідуваннях, пов'язаних із коштами ЄС.
Також документ зобов'язує компанії з управління державними активами публікувати тендери та визначає додаткові запобіжні заходи проти конфлікту інтересів у таких управлінських структурах.
Вона запевнила, що угорська влада "в наступні тижні та місяці зосередиться на виконанні зобов'язань".
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