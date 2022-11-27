Угорщина змінює свого посла в Україні. Чи змінить політику? - ЗМІ

Влада Угорщини в рамках планової ротації вирішила змінити свого посла в Україні. Новим представником Будапешта у Києві призначили Онтала Гейзера. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє угорське видання HVG та Європейська правда.
При цьому заміна посла не є терміновою чи позаплановою: чинний керівник угорського посольства Іштван Ійдярто працює на цій посаді з кінця 2018 року, тому незабаром вичерпає стандартний для послів 4-річний термін.
Зазначається, що кандидат на його заміну офіційно ще не пройшов усі етапи погодження – зокрема, у понеділок його мають заслухати у комітеті із закордонних справ угорського парламенту, де є тверда проурядова більшість.
Онтал Гейзер є кар'єрним дипломатом, хоча працював як на дипломатичних посадах.
Відомо, що він здобув освіту в Московському державному інституті міжнародних відносин (МДІМВ, диплом якого здобув у 1986 році. Цей вищий навчальний заклад є ключовим для підготовки російських (раніше радянських) дипломатів, мав обмежену кількість іноземних студентів і відомий своєю тісною пов'язаністю з КДБ за радянських часів.
Незважаючи на те, що Гейзер є дипломатом і працював у МЗС після повернення з Москви, у 2000-х роках його призначили головою Національного офісу з питань етнічних меншин. У 2010 він повернувся до МЗС на посаду посла, очолював посольства у Словаччині, Албанії та Казахстані.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто приїхав до Росії на форум Росатому. Перед цим Сійярто закликав глав ЄС, які підтримують санкції проти Росії, піти у відставку.
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