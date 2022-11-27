Угорщина змінює свого посла в Україні. Чи змінить політику? - ЗМІ

12:21 27 листопада Київ, Україна

Влада Угорщини в рамках планової ротації вирішила змінити свого посла в Україні. Новим представником Будапешта у Києві призначили Онтала Гейзера. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє угорське видання HVG та Європейська правда.

"Мандат посла Іштвана Ійдярто, який зараз супроводжує візит глави угорської держави до Києва, завершується, його замінить досвідчений представник МЗС Онтал Гейзер", - повідомляє HVG.

При цьому заміна посла не є терміновою чи позаплановою: чинний керівник угорського посольства Іштван Ійдярто працює на цій посаді з кінця 2018 року, тому незабаром вичерпає стандартний для послів 4-річний термін.

Зазначається, що кандидат на його заміну офіційно ще не пройшов усі етапи погодження – зокрема, у понеділок його мають заслухати у комітеті із закордонних справ угорського парламенту, де є тверда проурядова більшість.

Онтал Гейзер є кар'єрним дипломатом, хоча працював як на дипломатичних посадах.

Відомо, що він здобув освіту в Московському державному інституті міжнародних відносин (МДІМВ, диплом якого здобув у 1986 році. Цей вищий навчальний заклад є ключовим для підготовки російських (раніше радянських) дипломатів, мав обмежену кількість іноземних студентів і відомий своєю тісною пов'язаністю з КДБ за радянських часів.

Незважаючи на те, що Гейзер є дипломатом і працював у МЗС після повернення з Москви, у 2000-х роках його призначили головою Національного офісу з питань етнічних меншин. У 2010 він повернувся до МЗС на посаду посла, очолював посольства у Словаччині, Албанії та Казахстані.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто приїхав до Росії на форум Росатому. Перед цим Сійярто закликав глав ЄС, які підтримують санкції проти Росії, піти у відставку.