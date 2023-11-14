Угорщина та росія уклали угоду про будівництво атомної електростанції

Угорщина та росія завершили підписання графіка будівництва атомної електростанції "Пакш II". Петер Сіярто, голова угорського МЗС, оголосив про це у своєму акаунті у Facebook.
Згідно з повідомленням, документ підписали Сіярто та генеральний директор "Росатому" Олексій Ліхачов.
"Цей довгий шлях тепер завершений, і ми переходимо до реального будівництва замість паперової роботи", - підкреслив угорський міністр.
Проєкт "Пакш II" є розширенням атомної електростанції "Пакш" загальною вартістю 12 мільярдів євро. Реалізація цього проєкту здійснюється під керівництвом "Росатому" та фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту.
"Цей довгий шлях тепер завершений, і ми переходимо до реального будівництва замість паперової роботи", - підкреслив угорський міністр.
Проєкт "Пакш II" є розширенням атомної електростанції "Пакш" загальною вартістю 12 мільярдів євро. Реалізація цього проєкту здійснюється під керівництвом "Росатому" та фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту.
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