11:38 15 вересня Київ, Україна

Угорщина погрожує призупинити процес приєднання Швеції до НАТО через нібито образливий 10-хвилинний шведський відеоролик.



Про це повідомляє Euobserver.



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто особисто надіслав листа своєму шведському колезі в четвер (14 вересня), де заявив, що відеоролик "явно не сприяє виконанню вашої вимоги, яку ви постійно висуваєте". Під цією вимогою мається на увазі прохання Швеції про ратифікацію її заявки на вступ до НАТО з боку Угорщини.



У своїй офіційній скарзі Сіярто також назвав відеоролик "фальшивою інформацією" про те, що "демократія в Угорщині останніми роками відступає".



Варто зазначити, що відеоролик був створений шведським мовником UR, на контент якого уряд Швеції не має впливу.



У ньому не сказано нічого такого, що не було б широко визнаним у Європі.



Європейська комісія ініціювала санкції проти Угорщини та утримала мільярди євро через бандитське правління прем'єр-міністра Віктора Орбана. Європейський парламент також висловив думку, що Угорщина "не відповідає стандартам повноцінної демократії".



У четвер половина урядовців Орбана несподівано висловила невдоволення короткометражним шведським фільмом.

"Шокуюче освітнє відео, схвалене шведським урядом, з нападками на Угорщину! Як ми можемо переконати угорських депутатів підтримати членство Швеції в НАТО, коли нашу демократію постійно ставлять під сумнів, ображаючи наших виборців?" - обурився головний політичний радник прем'єр-міністра Балаж Орбан.



Гергей Гуяш, видатний депутат від правлячої партії, додав: