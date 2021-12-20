Угорщина протестує проти втручання Орбана в деятельнсть ЗМІ

За повідомленням видання Index.hu, тисячі людей вийшли на акції протесту в Будапешті. Учасники акції протестують проти тиску на роботу засобів масової інформації з боку державної влади. Приводом для початку масових протестів послужило звільнення більшості журналістів з популярного незалежного видання Index.hu.

Учасники акції пройшли від редакції до офіційної резиденції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, вигукуючи "демократія!" і "з нас досить". Так вони висловлювали невдоволення через зовнішнього втручання в роботу редакції Index.

Відзначається, що в протесті взяли участь представники опозиційної ліберальної партії Momentum і націоналістичної партії Jobbik.

Напередодні три редактора, а також понад 70 співробітників незалежного новинного сайту Index написали заяви про звільнення після того як звільнився їх головний редактор, що за їхніми словами, було "відкритої спробою чинити тиск".

Нагадаємо, що в Україні на журналістів за півроку напали 40 раз. При цьому 10 інцидентів фізичної агресії стосовно працівників ЗМІ мали місце в червні, більшість з них відбулося в Києві.

Крім того, в Харкові напали на журналістів за зйомку сюжету про вбивство. Агресивний чоловік відібрав у оператора штатив від відеокамери і кинувся на припаркований автомобіль.