Венесуела продаватиме США нафту

20:15 11 березень Київ, Україна

Каракас має намір збільшити видобуток нафти в 2022 р. до 2-3 млн бар/добу та продавати його в США

"Венесуела відкрита для інвестицій, видобутку нафти та газу , забезпечення нафтогазової стабільності всього світу, включаючи США. Ми готові продавати нафту та газ США, ми не повинні політизувати економічні питання. Зараз у нас мільйон барелів, що видобуваються власними силами, але ми готові вийти на 2 мільйони барелів, а якщо за допомогою – то й на 3 мільйони барелів у короткий термін. (...)”, - таку заяву зробила держкомпанія Petroleos de Venezuela (PDVSA) із посиланням на президента країни Ніколаса Мадуро.

Зазначається, що Венесуела відкрита до співпраці з інвесторами з будь-якої частини світу – Азії, Європи, Сполучених Штатів, Південної Америки, Африки.

Раніше повідомлялося, що 8 березня президент США Джо Байден підписав указ про заборону імпорту російських нафти, ЗПГ та вугілля.