Великобританія змушена йти на крайні заходи - підвищення податків неминуче

10:43 31 серпень Київ, Україна

ВВП Великобританії в другому кварталі 2020 року впав на 20,4% в порівнянні з попереднім кварталом цього року.

Відзначається, що це найбільше падіння у квартальному вираженні з початку обліку показника в 1955 році.

Падіння ВВП було зафіксовано другий квартал поспіль - таким чином, економіка увійшла в рецесію.

В уряді Британії заговорили про ймовірне найбільше за кілька останніх десятиліть підвищення податків з метою компенсації втрат бюджету через пандемію та значне скорочення економіки.

Відомо, що на даному етапі обговорюється варіант підвищення з 10% до 20% розміру базової податкової ставки на продаж активів і з 18% до 20% - податку на продаж другої квартири або будинку.

Крім того, для тих громадян, які платять податки за підвищеною ставкою, розмір збору можуть підняти до 40% (з нинішніх 28% з продажу нерухомості та 20% продажів активів).

Також британське фінансове відомство обговорює скорочення пенсійних послаблень, введення податку на електронні продажі та підвищення паливних зборів.

Відзначається, що повідомлення про можливе підвищення податків викликало різку протидію бізнесменів й економістів. Наприклад, глава Британської торгової палати Адам Маршалл зазначив, що підвищення податкового тягаря на бізнес до того, як він прийде до тями після пандемії, може створити проблеми для загального відновлення економіки Великобританії й уповільнити інвестиції.