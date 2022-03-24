Великобританія запровадила санкції проти Тінькова, Альфа-банку, РЗ та «Алроси»

12:35 24 березня Київ, Україна

Влада Великобританії оголосила про введення чергових санкцій у зв'язку з російським вторгненням в Україну.



Під санкції потрапили голова Сбербанка Герман Греф, його заступник Лев Хасіс, засновник «Тінькофф банку» Олег Тіньков, віцепрем'єр уряду рф Юрій Трутнєв.



Серед інших фігурантів списку — мелітопольська депутатка Галина Данильченко, яку російські силовики призначили «виконувачкою обов'язків» мера окупованого Мелітополя, і передбачувана падчерка Сергія Лаврова Поліна Ковальова.



Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції, - Альфа-банк, РЗ, "Русгідро", "Алроса", Газпромбанк.



Загалом у новому списку 33 фізичні особи та 26 організацій.