Великобританія запровадила санкції проти Тінькова, Альфа-банку, РЗ та «Алроси»

Влада Великобританії оголосила про введення чергових санкцій у зв'язку з російським вторгненням в Україну.
Під санкції потрапили голова Сбербанка Герман Греф, його заступник Лев Хасіс, засновник «Тінькофф банку» Олег Тіньков, віцепрем'єр уряду рф Юрій Трутнєв.
Серед інших фігурантів списку — мелітопольська депутатка Галина Данильченко, яку російські силовики призначили «виконувачкою обов'язків» мера окупованого Мелітополя, і передбачувана падчерка Сергія Лаврова Поліна Ковальова.
Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції, - Альфа-банк, РЗ, "Русгідро", "Алроса", Газпромбанк.
Загалом у новому списку 33 фізичні особи та 26 організацій.
Під санкції потрапили голова Сбербанка Герман Греф, його заступник Лев Хасіс, засновник «Тінькофф банку» Олег Тіньков, віцепрем'єр уряду рф Юрій Трутнєв.
Серед інших фігурантів списку — мелітопольська депутатка Галина Данильченко, яку російські силовики призначили «виконувачкою обов'язків» мера окупованого Мелітополя, і передбачувана падчерка Сергія Лаврова Поліна Ковальова.
Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції, - Альфа-банк, РЗ, "Русгідро", "Алроса", Газпромбанк.
Загалом у новому списку 33 фізичні особи та 26 організацій.
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