Великобританія ввела санкції проти Ірану та росії

15:09 13 грудня Київ, Україна





Одним із фігурантів списку санкцій є



Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі засудив використання росією іранських безпілотників для завдання ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.



За його словами, атаки російських військ на міста та безневинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Уряд Великобританії запровадив санкції проти чиновників з Ірану та росії. Про це повідомляє сайт британського уряду.Одним із фігурантів списку санкцій є генерал -майор Роберт Баранов, розслідування якого Bellingcat ідентифікувало як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет.Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі засудив використання росією іранських безпілотників для завдання ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.За його словами, атаки російських військ на міста та безневинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді.



"Іранський режим все більше ізольований перед обличчям приголомшливих закликів до змін з боку власного народу і укладає мерзенні угоди з путіним у відчайдушній спробі вижити. Путін хоче зламати дух України, але йому це не вдасться. Україна переможе, і Україна відбудується", - сказав Клеверлі.



Хто потрапив до списку санкцій



росія



Генерал-полковник Каракаєв Сергій Вікторович – командувач РВСП

Генерал-полковник Теплинський Михайло Юрійович – командувач ПДВ

Генерал-лейтенант Матвєєвський Михайло Михайлович – командувач ракетними військами та артилерією.

Генерал-лейтенант Паршин Микола Михайлович – начальник Головного управління ракетно-артилерійського управління.

Генерал-лейтенант Санчик Олександр Семенович – командувач 35-ї загальновійськової армії.

Генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович - начальник штабу Групи російських військ (Захід)

Генерал-майор Авдєєв Олексій В'ячеславович – командир 3-ї мотострілецької дивізії.

Генерал-майор Роберт Баранов – директор Головного обчислювального центру Генерального штабу

Генерал-майор Новіков Олександр Володимирович – начальник Управління будівництва та управління безпілотними літальними комплексами

Генерал-майор Цоков Олег Юрійович – командир 144-ї мотострілецької дивізії

Полковник Шуваєв Георгій Іванович – начальник ракетних військ та артилерії 1-ї танкової армії.

Полковник Журавльов Євген Миколайович - командир 4-ї танкової дивізії



Іран



MADO – Oje Parvaz Mado Nafar Company, яка відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які використовувала росія в Україні.

Юсеф Абуталебі – директор MADO

Абдоллах Мехрабі – Корпус вартових ісламської революції (КВІР), бригадний генерал – голова Організації з дослідження та забезпечення достатнього джихаду КВІР АЧС (SSJO)

Професор Афшин Хаджех Фард – голова Організації авіаційної промисловості Ірану.