Великобританія ввела санкції проти 86 осіб та компаній з росії

10:13 19 травня Київ, Україна

Великобританія запровадила санкції проти 86 організацій та окремих осіб, пов'язаних із різними секторами російської економіки, такими як енергетика, металургія, оборонна промисловість, транспорт та фінансовий сектор.

Під обмеження потрапили, зокрема, Росбанк і «Тінькофф Банк», йдеться в заяві уряду Британії, опублікованій на сайті.



Санкції запроваджено також стосовно президента та гендиректора концерну «Калашников» Алана Лушнікова та його гендиректора Володимира Лепіна. Серед фізичних осіб, які потрапили під обмеження, також засновник і голова ради директорів «російської мідної компанії» Ігор Алтушкін, призначений рф окупаційний голова Запорізької АЕС Олег Романенко, а також 13 членів ради директорів «Газпромнефти» та 5 членів ради директорів «Транснефти».



У списку також вказані Металургійний інвестиційний банк, «Дім рф», дев'ять пов'язаних з Ростатомом компаній, що виробляють сучасні матеріали та технології, включаючи лазери, а також одна з найбільших російських транспортних компаній FESCO та фінансово-промислова група АФК «Система» та «Сєвєрсталь».