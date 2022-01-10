Великобританія ввела санкції проти 14 росіян

Влада Сполученого Королівства Великобританії внесла 14 громадян Російської Федерації до списку санкцій, в нього потрапили колишні і нинішні співробітники МВС, прокуратури, ФПС.
Росіянам забороняється в'їжджати на територію Сполученого Королівства. Всі їхні активи будуть заморожені. До цього деякі з них потрапили до списку санкцій США.
Так, до списку санкцій увійшли:
Росіянам забороняється в'їжджати на територію Сполученого Королівства. Всі їхні активи будуть заморожені. До цього деякі з них потрапили до списку санкцій США.
Так, до списку санкцій увійшли:
- заступник керівника управління по боротьбі з податковими злочинами Артем Кузнецов;
- колишній слідчий Слідчого департаменту Павло Карпов;
- слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев;
- керівники столичних податкових інспекцій Ольга Степанова, її чоловік Владлен Степанов і Олена Хіміна;
- юристи Андрій Павлов і Юлія Майорова;
- гендиректор Гранд-Актив Олексій Шешеня;
- підприємці В'ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркелов;
- співвласники Універсального банку заощаджень Дмитро Клюєв і Геннадій Плаксін.
Санкції на росіян наклали через "розкрадання суми еквівалентної 230 млн доларів державних коштів РФ за допомогою шахрайської схеми з поверненням податків, здійсненої у 2007 році". Частина цих коштів була виведена за кордон.
Відзначається, що всі активи громадян РФ, які опинилися під санкціями, у Великобританії в разі виявлення будуть заморожені. Росіянам також заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства.
Відзначається, що всі активи громадян РФ, які опинилися під санкціями, у Великобританії в разі виявлення будуть заморожені. Росіянам також заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства.
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