Великобританія ввела санкції проти 14 росіян

08:27 27 квітень Київ, Україна

Влада Сполученого Королівства Великобританії внесла 14 громадян Російської Федерації до списку санкцій, в нього потрапили колишні і нинішні співробітники МВС, прокуратури, ФПС.



Росіянам забороняється в'їжджати на територію Сполученого Королівства. Всі їхні активи будуть заморожені. До цього деякі з них потрапили до списку санкцій США.



Так, до списку санкцій увійшли:

заступник керівника управління по боротьбі з податковими злочинами Артем Кузнецов;

колишній слідчий Слідчого департаменту Павло Карпов;

слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев;

керівники столичних податкових інспекцій Ольга Степанова, її чоловік Владлен Степанов і Олена Хіміна;

юристи Андрій Павлов і Юлія Майорова;

гендиректор Гранд-Актив Олексій Шешеня;

підприємці В'ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркелов;

співвласники Універсального банку заощаджень Дмитро Клюєв і Геннадій Плаксін.

Санкції на росіян наклали через "розкрадання суми еквівалентної 230 млн доларів державних коштів РФ за допомогою шахрайської схеми з поверненням податків, здійсненої у 2007 році". Частина цих коштів була виведена за кордон.



Відзначається, що всі активи громадян РФ, які опинилися під санкціями, у Великобританії в разі виявлення будуть заморожені. Росіянам також заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства.