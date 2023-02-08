Великобританія запровадила нові санкції проти росії. Хто потрапив під обмеження

Великобританія сьогодні, 8 лютого, ввела новий пакет санкцій проти росії, що поширюються, зокрема, на 6 організацій, що поставляють армії росії військове обладнання, що використовується при вторгненні рф в Україну.
Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.
Так, до списку санкцій потрапили компанії:
Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.
Так, до списку санкцій потрапили компанії:
- CST – виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки.
- "РТ-Комплект", що виготовляє запчастини до гелікоптерів, які росія використовувала для нападу на Україну.
- "Оборонлогістика", що організує транспортування та доставку російської військової техніки.
- "Універсалмаш" та "Липецьк", що виготовляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, що використовуються збройними силами росії в Україні.
- Topaz - компанія-виробник програмного забезпечення, що займається військовою авіацією.
Обмеження, зокрема, передбачають заморожування активів, заборону на поїздки (певній особі має бути відмовлено у дозволі на в'їзд або перебування у Сполученому Королівстві), а також транспортні санкції.
Також під санкції потрапили 5 осіб, пов'язаних із резиденціями путіна, включаючи "палац путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і дачу путіна на березі озера:
Також під санкції потрапили 5 осіб, пов'язаних із резиденціями путіна, включаючи "палац путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і дачу путіна на березі озера:
- Борис Титов - уповноважений президента з прав підприємництва,
- Микола Єгоров — нещодавно заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу у росії,
- Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum,
- Світлана Кривоногих - акціонерка банку "росія" та "Національної медіагрупи",
- Віктор Мячин - власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт".
Крім того, до списку включено голову правління російської фармацевтичної компанії "Р-фарм" Олексія Репіка, колишнього помічника президента, заступника голови ради директорів АТ "Системний оператор об'єднаної енергетичної системи" Євгена Школова і президента асоціації "Ділова росія" Павла Титова.
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