Великобританія запровадила нові санкції проти росії. Хто потрапив під обмеження

15:03 08 лютого Київ, Україна

Великобританія сьогодні, 8 лютого, ввела новий пакет санкцій проти росії, що поширюються, зокрема, на 6 організацій, що поставляють армії росії військове обладнання, що використовується при вторгненні рф в Україну.



Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.



Так, до списку санкцій потрапили компанії:

CST – виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки.

"РТ-Комплект", що виготовляє запчастини до гелікоптерів, які росія використовувала для нападу на Україну.

"Оборонлогістика", що організує транспортування та доставку російської військової техніки.

"Універсалмаш" та "Липецьк", що виготовляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, що використовуються збройними силами росії в Україні.

Topaz - компанія-виробник програмного забезпечення, що займається військовою авіацією.

Обмеження, зокрема, передбачають заморожування активів, заборону на поїздки (певній особі має бути відмовлено у дозволі на в'їзд або перебування у Сполученому Королівстві), а також транспортні санкції.



Також під санкції потрапили 5 осіб, пов'язаних із резиденціями путіна, включаючи "палац путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і дачу путіна на березі озера:

Борис Титов - уповноважений президента з прав підприємництва,

Микола Єгоров — нещодавно заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу у росії,

Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum,

Світлана Кривоногих - акціонерка банку "росія" та "Національної медіагрупи",

Віктор Мячин - власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт".

Крім того, до списку включено голову правління російської фармацевтичної компанії "Р-фарм" Олексія Репіка, колишнього помічника президента, заступника голови ради директорів АТ "Системний оператор об'єднаної енергетичної системи" Євгена Школова і президента асоціації "Ділова росія" Павла Титова.