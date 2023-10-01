11:38 01 жовтня Київ, Україна

Як відомо, цього тижня в Україні відвідав призначений міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

Міністр оборони країни Грант Шаппс заявив, що Великобританія вперше розмістить свої війська в Україні. Про це повідомляє The Telegraph.

Зокрема, Шаппс розповів про переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної британської програми підготовки до України замість покладатися на бази Великобританії та інших країн-членів НАТО.

Він також закликав більше від британських оборонних компаній відкривати заводи в Україні.

The Telegraph повідомляє, що після візиту до Києва минулого тижня Шаппс також повідомив, що говорив із президентом України Володимиром Зеленським про можливу роль ВМС Великобританії у захисті комерційних судів від російських атак у Чорному морі.. Обидва кроки ознаменували б значну ескалацію участі Великої Британії у захисті України від російської агресії, зазначає британське ЗМІ.