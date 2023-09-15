Великобританія внесла ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій

"Російська організація найманців група "Вагнера" 15 вересня була заборонена як терористична організація після того, як 6 вересня в парламенті було ухвалено відповідне розпорядження", - йдеться у повідомленні.

Розпорядження набирає чинності негайно.

"Приналежність до групи "Вагнера" в Британії вважатиметься кримінальним злочином з потенційним тюремним ув'язненням строком до 14 років, який може бути призначений разом зі штрафом або замість нього", - зазначили у британському уряді.