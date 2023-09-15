Великобританія внесла ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій
16:11 15 вересня Київ, Україна
Великобританія визнала російську приватну військову організацію "Вагнер" терористичною організацією, йдеться
на сайті британського уряду.
"Російська організація найманців група "Вагнера" 15 вересня була заборонена як терористична організація після того, як 6 вересня в парламенті було ухвалено відповідне розпорядження", - йдеться у повідомленні.
Розпорядження набирає чинності негайно.
"Приналежність до групи "Вагнера" в Британії вважатиметься кримінальним злочином з потенційним тюремним ув'язненням строком до 14 років, який може бути призначений разом зі штрафом або замість нього", - зазначили у британському уряді.
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