Великобританія збільшить постачання американського газу

09:06 08 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє The Guardian.



Лідери США та Британії оголосили про партнерство з питань енергетичної безпеки та створили спільну групу на чолі з представниками Вестмінстера та Білого дому з метою зменшення глобальної залежності від російських енергоносіїв.



Згідно з угодою США передбачають більш ніж удвічі порівняно з 2021 роком збільшити обсяги зрідженого природного газу (ЗПГ), експортованого до Британії у 2023 році.



Британський уряд заявив, що в рамках газової угоди США "прагнуть" експортувати принаймні 9-10 млрд кубометрів ЗПГ протягом наступного року через термінали Сполученого Королівства. Президент США Джо Байден та прем'єр Великобританії Ріші Сунак погодили збільшення експорту американського газу до Британії.Про це повідомляє The Guardian.Лідери США та Британії оголосили про партнерство з питань енергетичної безпеки та створили спільну групу на чолі з представниками Вестмінстера та Білого дому з метою зменшення глобальної залежності від російських енергоносіїв.Згідно з угодою США передбачають більш ніж удвічі порівняно з 2021 роком збільшити обсяги зрідженого природного газу (ЗПГ), експортованого до Британії у 2023 році.Британський уряд заявив, що в рамках газової угоди США "прагнуть" експортувати принаймні 9-10 млрд кубометрів ЗПГ протягом наступного року через термінали Сполученого Королівства.



"Разом Сполучене Королівство та США забезпечать глобальну ціну на енергію, а безпекою наших національних поставок більше ніколи не зможуть маніпулювати примхи режиму, що зазнає невдачі", - заявив британський прем'єр.



Як зазначає The Guardian, Великобританія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення росії в Україну, проте постраждала від зростання цін, оскільки європейські сусіди змагалися за альтернативні постачання, поспішаючи заповнити газові сховища.



Цього року Британія виявилася ключовим шлюзом для імпорту та реекспорту ЗПГ до Європи, проте відсутність у британців газових сховищ означає, що цієї зими вони ще можуть зіткнутися з обмеженим енергопостачанням.



Уряд заявив, що в рамках газової угоди США "прагнуть" експортувати принаймні 9-10 млрд кубометрів ЗПГ протягом наступного року через термінали Великобританії.



Раніше видання The Telegraph повідомило, що Сунак готується оголосити про велику газову угоду з Америкою після саміту Cop27, присвяченого кліматичним змінам. За даними видання, йдеться про постачання мільярдів кубометрів природного газу.