Великобританія суттєво розширить програму підготовки українських військових

10:03 05 вересня Київ, Україна

Великобританія значно розширить програму підготовки українських військових – йдеться про навчання десятків тисяч солдатів.

Про це пише Sky News.



Тривалість бойового курсу продовжено з трьох до п'яти тижнів, більша частина навчання й надалі проходитиме у Великій Британії, подалі від загрози російських ракетних ударів.



Близько 4700 військовослужбовців вже пройшли навчання на військових базах на півночі, південному заході та південному сході Англії з початку навчання у червні, і командири мають намір продовжувати підтримку доти, доки Україні потрібні нові війська для боротьби з вторгненням росії.



Військові інструктори із восьми інших країн, включаючи Нову Зеландію, Швецію та Нідерланди, об'єдналися зі своїми британськими колегами для проведення розширеної навчальної місії.



Міністр оборони Бен Воллес заявив, що це демонструє "нашу спільну рішучість підтримувати Збройні сили України".

"Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п'яти тижнів, щоб забезпечити кращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові до активних бойових дій", - сказав він.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свої будинки від незаконного та неспровокованого російського вторгнення, і продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо Україну", - наголосив міністр.

Уоллес вже чотири рази відвідував місця навчання українських військових, зокрема, останній візит відбувся у п'ятницю.



Джерело в Міноборони Британії заявило, що в той час, як "багато політиків відволіклися на конкуренцію за лідерство", міністр оборони "дбає лише про те, щоб підтримати українців у їхній боротьбі за національне виживання".



Якщо, як і очікується, Ліз Трасс стане прем'єр-міністром, Бен Воллес збереже свою посаду міністра оборони.



Основний курс, який пропонує Британія, базується на базовій підготовці піхоти. Він охоплює поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування і тактику патрулювання.



Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, з окопної та міської війни, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах.



Навчання проводять підрозділи 11-ї бригади допомоги силам безпеки Британської армії та полку Королівських ВПС разом із міжнародними інструкторами.