Великобританія зняла санкції з ексзаступника голови російського "Сбербанку"

20:31 06 липня Київ, Україна





Про це йдеться у документі, оприлюдненому британським Управлінням щодо здійснення фінансових санкцій (OFSI). Колишнього першого заступника голови правління російського "Сбербанку" Лева Хасіса виключили із списку санкцій Великобританії. З чим пов'язане це рішення, влада Великобританії не уточнює.Про це йдеться у документі, оприлюдненому британським Управлінням щодо здійснення фінансових санкцій (OFSI).

"Лева Ароновича Хасіса виключено зі зведеного переліку, на нього більше не поширюються санкції, що передбачають арешт активів та заборону на надання трастових послуг", – йдеться в документі.

В Управлінні зі здійснення фінансових санкцій Великобританії зазначають, що Лев Хасіс працював першим заступником голови правління "Сбербанк" і був доданий до списку санкцій 24 березня 2022 року.



Обмеження було введено у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Тоді ж разом із Хасісом до списку санкцій Великобританії потрапили голова "Сбербанку" Герман Греф, перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін і засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков.



Сбербанк росії потрапив під санкції уряду Великобританії на початку березня 2022 року.



За даними порталу "Війна&Санкції", станом на кінець червня минулого року Лев Хасіс був співвласником двох квартир у Сполучених Штатах.