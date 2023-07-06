Великобританія зняла санкції з ексзаступника голови російського "Сбербанку"

Колишнього першого заступника голови правління російського "Сбербанку" Лева Хасіса виключили із списку санкцій Великобританії. З чим пов'язане це рішення, влада Великобританії не уточнює.
Про це йдеться у документі, оприлюдненому британським Управлінням щодо здійснення фінансових санкцій (OFSI).
Про це йдеться у документі, оприлюдненому британським Управлінням щодо здійснення фінансових санкцій (OFSI).
В Управлінні зі здійснення фінансових санкцій Великобританії зазначають, що Лев Хасіс працював першим заступником голови правління "Сбербанк" і був доданий до списку санкцій 24 березня 2022 року.
Обмеження було введено у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Тоді ж разом із Хасісом до списку санкцій Великобританії потрапили голова "Сбербанку" Герман Греф, перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін і засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков.
Сбербанк росії потрапив під санкції уряду Великобританії на початку березня 2022 року.
За даними порталу "Війна&Санкції", станом на кінець червня минулого року Лев Хасіс був співвласником двох квартир у Сполучених Штатах.
Обмеження було введено у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Тоді ж разом із Хасісом до списку санкцій Великобританії потрапили голова "Сбербанку" Герман Греф, перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін і засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков.
Сбербанк росії потрапив під санкції уряду Великобританії на початку березня 2022 року.
За даними порталу "Війна&Санкції", станом на кінець червня минулого року Лев Хасіс був співвласником двох квартир у Сполучених Штатах.
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