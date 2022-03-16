Великобританія: дитина отримала на день народження Lego з кілограмом кокаїну

Дитині з Великобританії подарували набір Lego, коли подарунок відкрили, крім конструктора в коробці виявився кілограм кокаїну.
Про це повідомляє Liverpool Echo.
З'ясувалося, що двоє колишніх морських піхотинців планували налагодити наркотрафік під виглядом іграшок в графство Мерсісайд.
Зловмисники постачали кокаїн, героїн, МДМА (метілендіоксиметамфетамін) і канабіс з Нідерландів по всій Великобританії за допомогою служби доставки DPD. Пізніше стало відомо, що експіхотинці хотіли стрімко розбагатіти і планували перевозити більші партії з Віргінських островів в Карибському басейні на літаках і човнах.
Правоохоронці знайшли в будинках родичів чоловіків чотири коробки Lego по кілограму 82-процентного кокаїну.
Виявилося, що подібні посилки отримували і сусіди наркодилерів. Саме з їхніх рук "унікальний" подарунок і потрапив до хлопчика.
Незабаром, одного з дилерів заарештували в аеропорту Манчестера, а другого - в Бедфордширі.
Суд уже виніс вирок. Наркодилери отримали 16,5 і 10 років позбавлення волі.
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