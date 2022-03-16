Великобританія: дитина отримала на день народження Lego з кілограмом кокаїну

16:48 16 червня Київ, Україна

Дитині з Великобританії подарували набір Lego , коли подарунок відкрили, крім конструктора в коробці виявився кілограм кокаїну.



Про це повідомляє Liverpool Echo.



З'ясувалося, що двоє колишніх морських піхотинців планували налагодити наркотрафік під виглядом іграшок в графство Мерсісайд.



Зловмисники постачали кокаїн, героїн, МДМА (метілендіоксиметамфетамін) і канабіс з Нідерландів по всій Великобританії за допомогою служби доставки DPD. Пізніше стало відомо, що експіхотинці хотіли стрімко розбагатіти і планували перевозити більші партії з Віргінських островів в Карибському басейні на літаках і човнах.



Правоохоронці знайшли в будинках родичів чоловіків чотири коробки Lego по кілограму 82-процентного кокаїну.



Виявилося, що подібні посилки отримували і сусіди наркодилерів. Саме з їхніх рук "унікальний" подарунок і потрапив до хлопчика.

"Дівчина сина сусідки розповіла, що збирається на дитяче свято до сина подруги, але у неї немає подарунка. Тоді сусідка і запропонувала їй взяти коробку конструктора, не підозрюючи, що всередині наркотики. Дівчина спакувала подарунок і вручила на дні народження. Коли ж мати хлопчика відкрила подарунок, виявила, що всередині коробка покрита фольгою, а лежить в ній разом з Lego пакет з дивною речовиною. Судово-медичний аналіз показав, що це був 1 кг кокаїну чистотою 82%. У будинку у сусідки знайдено ще п'ять таких же коробок, кожна з яких містила по кілограму 82-процентного кокаїну", - йдеться в повідомленні поліції.

Незабаром, одного з дилерів заарештували в аеропорту Манчестера, а другого - в Бедфордширі.



Суд уже виніс вирок. Наркодилери отримали 16,5 і 10 років позбавлення волі.