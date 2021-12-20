Великобританія закликала союзників шукати заміну російському газу

09:50 13 грудень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс закликала союзників відмовитися від російського газу та розпочати пошуки альтернативних поставок.

Вона також додала, що вторгнення Російської Федерації на територію України стане "стратегічною помилкою" Кремля.



МЗС Великобританії вважає, що не можна допускати більше подібних помилок, що короткострокові рішення вільних країн були прийняті через дешеву енергетику. В результаті це спричинило «довгострокові ціни для свободи та демократії». Політик наголосила, що готова співпрацювати із союзниками з метою знайти альтернативні джерела постачання газу, відмовившись від російського.



У той самий час Трасс закликає країни-однодумці до об'єднання проти агресії Росії, вказуючи на те, що якщо РФ таки здійснить вторгнення на територію України, вона припуститься непростимої «стратегічної помилки», яка матиме «тяжкі наслідки».

Нагадаємо, США та європейські країни обговорюють можливі дії у випадку, якщо Росія продовжить ескалацію щодо України. Зокрема, переговори політиків ведуться щодо запровадження санкцій проти уряду РФ.

Путін, у свою чергу, заперечує плани військового наступу, називаючи всю подібну інформацію — чутками, які почали поширюватися ще з початку поточного року.