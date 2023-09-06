Великобританія визнає ПВК "Вагнер" терористичною організацією

10:30 06 вересня Київ, Україна

Уряд Сполученого Королівства має намір визнати російську групу найманців "Вагнер" терористичною організацією.



Про це пише ВВС.



Проєкт розпорядження, що представляється в парламенті, дозволить віднести активи ПВК до категорії власності терористів і заарештувати.

""Вагнер" був жорстоким та руйнівним військовим інструментом володимира путіна. Дестабілізаційна діяльність "Вагнера", що триває, лише продовжує служити політичним цілям кремля. Вони просто терористи – і цей наказ про заборону чітко говорить про це у законодавстві Великобританії”, – заявила міністр внутрішніх справ Суелла Браверман.

Вона сказала, що її робота в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці". Ця ПВК відіграла ключову роль у вторгненні росії в Україну, а також діяла в країнах Африки, включаючи Сирію, Лівію та Малі.



Її майбутнє опинилося у стані невизначеності після того, як її лідер євгеній пригожин влаштував невдалий переворот проти російського військового лідера, а згодом і загинув.