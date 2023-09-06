Великобританія визнає ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Уряд Сполученого Королівства має намір визнати російську групу найманців "Вагнер" терористичною організацією.
Про це пише ВВС.
Проєкт розпорядження, що представляється в парламенті, дозволить віднести активи ПВК до категорії власності терористів і заарештувати.
Про це пише ВВС.
Проєкт розпорядження, що представляється в парламенті, дозволить віднести активи ПВК до категорії власності терористів і заарештувати.
Вона сказала, що її робота в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці". Ця ПВК відіграла ключову роль у вторгненні росії в Україну, а також діяла в країнах Африки, включаючи Сирію, Лівію та Малі.
Її майбутнє опинилося у стані невизначеності після того, як її лідер євгеній пригожин влаштував невдалий переворот проти російського військового лідера, а згодом і загинув.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі