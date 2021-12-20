Великобританія представила нову стратегію безпеки

19:05 16 березень Київ, Україна

Уряд Великобританії представив розголосу нову стратегію безпеки, в якій Росія стоїть в одному ряду з Іраном і Північною Кореєю, як країни, що загрожують міжнародному порядку



Про це повідомляє сайт уряду Великобританії.



Попередній подібний документ опублікували в 2015 році. Новий 114-сторінковий огляд називають наймасштабнішим подібним оглядом з часів Холодної війни.



У ньому Китай описується як "системний конкурент", авторитарна система в якому розходиться з цінностями Великобританії та інших демократій. У той самий час економічна сила КНР робить її важливим торговельним партнером Великобританії, яка хоче зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні після Brexit.



Також в документі йдеться про мету зробити Британію передовою державою в сфері науки і технологій до 2030 року, про збільшення фінансування розвідувальних відомств для протидії тероризму тощо.



РФ поряд з Іраном і Північною Кореєю згадується як країна, чия опортуністична політика - один з ключових чинників погіршення безпекової ситуації в світі і ослаблення міжнародного порядку.