Великобританія представила нову стратегію безпеки

19:05 16 березень Київ, Україна

Уряд Великобританії представив розголосу нову стратегію безпеки, в якій Росія стоїть в одному ряду з Іраном і Північною Кореєю, як країни, що загрожують міжнародному порядку

Про це повідомляє сайт уряду Великобританії.

Попередній подібний документ опублікували в 2015 році. Новий 114-сторінковий огляд називають наймасштабнішим подібним оглядом з часів Холодної війни.

У ньому Китай описується як "системний конкурент", авторитарна система в якому розходиться з цінностями Великобританії та інших демократій. У той самий час економічна сила КНР робить її важливим торговельним партнером Великобританії, яка хоче зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні після Brexit.

Також в документі йдеться про мету зробити Британію передовою державою в сфері науки і технологій до 2030 року, про збільшення фінансування розвідувальних відомств для протидії тероризму тощо.

РФ поряд з Іраном і Північною Кореєю згадується як країна, чия опортуністична політика - один з ключових чинників погіршення безпекової ситуації в світі і ослаблення міжнародного порядку.
"Сполучене Королівство поважає народ, культуру та історію Росії. Однак поки наші відносини з її владою не покращаться, ми будемо проводити активну політику стримування і захисту від повного спектра загроз, що надходять від РФ. Ми будемо дотримуватися міжнародних норм і правил та залучати Росію до відповідальності за її порушення, співпрацюючи з міжнародними партнерами - як після атаки в Солсбері. Ми також будемо підтримувати інші країни Східної Європи і більш широкого регіону для розвитку їхньої стійкості до погроз, включаючи Україну, де ми продовжимо (допомагати з) розвитком здібностей її Збройних сил", - йдеться в тексті.