Великобританія представила нову стратегію безпеки

Уряд Великобританії представив розголосу нову стратегію безпеки, в якій Росія стоїть в одному ряду з Іраном і Північною Кореєю, як країни, що загрожують міжнародному порядку
Про це повідомляє сайт уряду Великобританії.
Попередній подібний документ опублікували в 2015 році. Новий 114-сторінковий огляд називають наймасштабнішим подібним оглядом з часів Холодної війни.
У ньому Китай описується як "системний конкурент", авторитарна система в якому розходиться з цінностями Великобританії та інших демократій. У той самий час економічна сила КНР робить її важливим торговельним партнером Великобританії, яка хоче зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні після Brexit.
Також в документі йдеться про мету зробити Британію передовою державою в сфері науки і технологій до 2030 року, про збільшення фінансування розвідувальних відомств для протидії тероризму тощо.
РФ поряд з Іраном і Північною Кореєю згадується як країна, чия опортуністична політика - один з ключових чинників погіршення безпекової ситуації в світі і ослаблення міжнародного порядку.
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