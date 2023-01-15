Великобританія відправляє в Україну ескадрон танків Challenger 2 – ЗМІ

06:32 15 січня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак ухвалив рішення відправити в Україну ескадрон танків Chellenger 2. Про це 14 січня повідомило видання The Independent.

Зазначається, що чотири танки Challenger 2 будуть "негайно відправлені" до Східної Європи, пізніше Лондон передасть ще вісім одиниць цієї техніки.

За існуючими даними, британський прем'єр проінформує президента України Володимира Зеленського про рішення поставити важку техніку вже сьогодні.

"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Великобританія повинна виконувати свої зобов'язання перед Україною, і це включає забезпечення тим, що необхідно для самооборони і зміни балансу поля бою", - підкреслило джерело видання в уряді.

Раніше повідомляли, що п'ять країн готові передати Україні танки Leopard.