Великобританія звинуватила Росію та Китай у масових кібератаках

11:01 17 листопад Київ, Україна

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) підозрює російські та китайські хакерські компанії в інтернет-атаках на більш ніж 20% організацій Британії, які стосуються охорони здоров'я та боротьби з пандемією, зокрема.



Про це пише Sky News.



Експерти NCSC оприлюднили дані про 777 кібератак, скоєних російськими та китайськими хакерами лише протягом поточного року.



Йдеться про велику хакерську компанію SolarWinds, чию діяльність пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії.



Ще один великий інцидент, що стосується Китаю, був пов'язаний з атакою на Microsoft.



Директор Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флемінг назвав ці випадки "найбільш глобальними кіберінцидентами за останні роки".



Щодо Китаю, в NCSC заявили, що він на сьогодні виступає "високорозвиненим" оператором у кіберпросторі зі "зростаючими амбіціями щодо поширення свого впливу за межі своїх кордонів" та доведеним інтересом до комерційних секретів Британії.



У зв'язку з тим, що більша частина атак мала відношення до структур охорони здоров'я та дослідження вакцин від коронавірусу, експерти NCSC були змушені посилити захист онлайн-безпеки 3 мільйонів працівників, зайнятих у галузі медицини.