Великобританія направить до кордону з Польщею ще 350 військовослужбовців

06:02 08 лютий Київ, Україна

Міністр оборони Бен Уоллес в понеділок заявив, що ще 350 британських військовослужбовців буде відправлено до польського кордону, щоб захистити східний фланг НАТО від будь-якої російської агресії.



Уоллес сказав, що війська посилять контингент, що вже знаходиться там, зі 100 британських солдатів і будуть «двостороннім розгортанням, щоб показати, що ми можемо працювати разом, і послати сильний сигнал про те, що Великобританія і Польща стоять пліч-о-пліч».



Оголошення було зроблено після переговорів між Уоллесом та міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком на тлі зростаючих побоювань щодо російського вторгнення в Україну, яке може спровокувати масовий похід біженців до Польщі.



Білорусь минулого року дозволила мігрантам перетинати кордон із Польщею, що спровокувало гуманітарну кризу та спонукало до розгортання 100 британських військовослужбовців для зміцнення кордону.



Блащак повідомив журналістам, що додаткові британські війська «співпрацюватимуть із польськими збройними силами у підвищенні безпеки, особливо коли йдеться про загрози на кордоні».



Уоллес зазначив, що «останнім часом Білорусь цинічно використала людей як спосіб дестабілізації сусідів».



«Використовуючи нелегальну міграцію або навіть змушуючи людей перетинати кордон, Великобританія стояла пліч-о-пліч з Польщею і відправила 100 королівських інженерів, щоб підтримати їх у цих зусиллях з протидії використанню мігрантів як інструменту».

Офіційні особи США заявили, що Кремль зібрав 110 000 військовослужбовців уздовж кордону з прозахідною сусідньою Україною, але оцінки розвідки не визначили, чи президент Володимир Путін вирішив вторгнутися.



За словами офіційних осіб, вторгнення може спричинити потік біженців чисельністю до п'яти мільйонів людей, переважно у Польщі.



Росія домагається від НАТО гарантій того, що Україна не увійде до альянсу і хоче, щоб блок вивів війська з держав-членів у Східній Європі.



Уоллес у понеділок заявив, що НАТО є оборонним союзом і що російська агресія буде контрпродуктивною і призведе до «збільшення НАТО, саме того, чого, за словами президента Путіна, він не хоче».



Він сказав, що «незаконна анексія Криму Росією у 2014 році призвела до посилення передової присутності у Польщі, Естонії та Латвії».