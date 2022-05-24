18:25 24 травня Киев, Украина

Через можливі загрози з боку Росії уряди Великобританія та США почали шукати альтернативи системі навігації GPS , повідомляє The Times.

Країни також вивчають системи, які покладаються на супутники, побоюючись, що у майбутніх війнах їх сигнали можна буде заглушити.

Заступник міністра оборони Великобританії Джеремі Квін пояснив, що уряду необхідно бути готовим до загрози втручання у роботу супутників. За його словами, Росія використовує війну в Україні для перевірки засобів глушення GPS.

«Обидві сторони використовують цілу низку можливостей. Ми повинні винести з цього уроки і продовжувати роботу над власними інноваціями в цій галузі», - пояснив Куїн виданню.

Як альтернатива Великобританія розглядає низькоорбітальне супутникове угруповання, яке створює компанія OneWeb, а також американські системи NextNav, виробник яких веде переговори з урядом про розгортання системи навігації, яка використовує лише сигнал наземних станцій, у Лондоні та Манчестері.





