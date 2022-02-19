Великобританія та ООН проведуть саміт з надання допомоги Афганістану

12:40 16 лютий Київ, Україна





Великобританія оголосила, що наступного місяця вона спільно з Організацією Об'єднаних Націй проведе міжнародну конференцію, щоб допомогти вирішити наростаючу гуманітарну кризу в Афганістані, де голод може вбити більше людей, ніж за 20 років війни

Конференція організується, щоб зібрати 4,4 мільярда доларів, які ООН витратить на надання продовольства, даху та медпослуг приблизно 23 мільйонам афганців — більше половини населення країни, — які потребують допомоги, щоб вижити.



«Масштаби потреби безпрецедентні, а наслідки бездіяльності будуть руйнівними. Конференція є критичним моментом для міжнародного співтовариства, щоб посилити підтримку в зусиллях припинення наростаючої гуманітарної кризи в Афганістані», — заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.



Оголошення було зроблено майже через тиждень після того, як високопоставлена британська делегація вирушила до столиці Афганістану, Кабулу, для переговорів з лідерами талібів про те, як реагувати на гуманітарну кризу в Афганістані, що поглиблюється.



Агентства з надання допомоги кажуть, що гуманітарні потреби в країні, що роздирається війною, різко зросли з того часу, як минулого року до влади прийшли таліби, а міжнародні сили під керівництвом США були виведені з країни.



Жодна країна не визнала уряд Талібану, але міжнародна взаємодія з цією групою поступово розширювалася, щоб допомогти запобігти одній із найсерйозніших гуманітарних надзвичайних ситуацій у світі.



Міжнародний комітет порятунку (IRC) заявив, що, як очікується, 97% афганського населення житимуть значно нижче за межу бідності до другої половини цього року.



"Якщо не вжити заходів, поточна гуманітарна криза може призвести до більшої кількості смертей, ніж 20 років війни", - попередили у IRC.



Вікі Акен, директорка IRC в Афганістані, заявила, що нинішня економічна криза сприяє «катастрофічній» гуманітарній надзвичайній ситуації, і закликала США та Європу переглянути свою політику, щоб допомогти впоратися з афганською економічною кризою.



Акен звинуватила міжнародну політику, що Афганістан скотився до катастрофи.



"Зараз щодня афганці зазнають покарання внаслідок міжнародної політики, через яку мільйони людей опиняються на межі голодної смерті", — сказала вона.