Великобританія та Німеччина після війни не відновлюватимуть енергетичні відносини з рф — Bloomberg

07:02 19 жовтня Київ, Україна

У Великій Британії та Німеччині вважають, що навіть якщо росія припинить повномасштабну війну проти України, а в кремлі відбудеться зміна влади, торгові відносини між Європою та її колишнім головним постачальником енергії не відновляться.

Про це пише Bloomberg.



Зокрема посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер на енергетичному Форумі, що відбувся в Лондоні, заявив, що "це відносини, які добігли кінця". Водночас міністр енергетики Великобританії Грем Стюарт сказав, що "повернення не буде".



Після початку повномасштабної війни росії проти України Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв. Минулого року ЄС запровадив заборону на імпорт вугілля та нафти з росії. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку було зупинено росією, а потім пошкоджено підводними вибухами. Зараз росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону в порівнянні з більш ніж третиною до війни.



Для Великобританії це не суттєво, оскільки росія постачала лише 4% газу та 9% нафти у 2021 році, згідно з парламентським звітом. Для ФРН це стало викликом, оскільки з росії імпортувалося близько половини постачання газу. За словами Бергера, ця ситуація - "дуже складна проблема", ціни на газ у Німеччині залишаються вищими, ніж до повномасштабного вторгнення росії в Україну.