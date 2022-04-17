Великобританія готує спецпризначенців для боротьби зі зростаючою агресією РФ і Китаю

09:39 18 липня Київ, Україна

Спецпідрозділи SAS і SBS, які належать Збройним силам Великобританії, будуть посилені великою кількістю тимчасових і технічних ресурсів для протидії агресії таких країн, як Росія і Китай

Про це пише The Times.

Дана інформація була отримана від бригадного генерала Марка Тоттена.



За його словами, бійці спецзагонів SAS і SBS отримають більше часу і ресурсів, щоб проводити операції підвищеного ризику проти інших країн. Він також повідомив, що очолить нові "сили спецпризначення" британської морської піхоти. До їхнього складу увійде чотири тисячі осіб. Ці сили будуть базуватися в невеликій кількості по всьому світу, проводячи контртерористичні операції, стримуючи терористів і реагуючи на кризи. При цьому спецпризначенці будуть використовувати дрони-пастки і штучний інтелект.



На думку Тоттена, спецпідрозділи мають зосередитися на більш складних завданнях проти Росії та Китаю.



"Ми можемо виконувати деякі завдання, такі як, наприклад, контртерористична діяльність в морі або спільні операції, які є складними і супроводжуються більш високими ризиками", - зазначив він.



Планується, що спецпідрозділи зможуть працювати спільно зі службою розвідки MI6. Вони стежитимуть за військовими і розвідувальними підрозділами Росії та КНР. Крім того, за даними видання, спецпідрозділи можуть зайнятися підготовкою військово-морських сил країн, розташованих біля Південнокитайського моря, для захисту від Китаю.