Великобританія: акція протесту біля посольства Вірменії

Конфлікт між Вірменією і Азербайджаном "дійшов" до Великобританії. Біля посольства Вірменії пройшла акція протесту за участю азербайджанців проживають в Лондоні. Демонстрація переросла в бійку, в результаті сутички, у одного з азербайджанських активістів розбитий ніс.
Про це повідомляє британський кореспондент азербайджанського видання АПА.
Учасники акції біля вірменського посольства скандували гасла «Карабах - наш і буде нашим», «Вірменія - окупант» і вимагали припинити провокації Вірменії на Товузском напрямку кордону і вивести війська з азербайджанських земель.
Під час демонстрації сталися сутички з вірменами, які проживають в Лондоні і які висловили свою незгоду з вимогою азербайджанців.
Як свідчить знімок з місця подій, одному з азербайджанських активістів під час конфлікту розбили ніс.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі