Великобританія: акція протесту біля посольства Вірменії

19:59 17 липень Київ, Україна

Конфлікт між Вірменією і Азербайджаном "дійшов" до Великобританії. Біля посольства Вірменії пройшла акція протесту за участю азербайджанців проживають в Лондоні. Демонстрація переросла в бійку, в результаті сутички, у одного з азербайджанських активістів розбитий ніс.



Про це повідомляє британський кореспондент азербайджанського видання АПА.



Учасники акції біля вірменського посольства скандували гасла «Карабах - наш і буде нашим», «Вірменія - окупант» і вимагали припинити провокації Вірменії на Товузском напрямку кордону і вивести війська з азербайджанських земель.

Під час демонстрації сталися сутички з вірменами, які проживають в Лондоні і які висловили свою незгоду з вимогою азербайджанців.

Як свідчить знімок з місця подій, одному з азербайджанських активістів під час конфлікту розбили ніс.