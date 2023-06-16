Провідні фахівці у сфері штучного інтелекту порівняли ШІ з ядерною війною

08:29 31 травня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters. Провідні фахівці та керівники у сфері штучного інтелекту, включаючи гендиректора OpenAI Сема Альтмана, приєдналися до експертів та професорів, щоб порушити питання про "ризик вимирання від ШІ", і закликали політиків прирівняти штучний інтелект до ризиків, пов'язаних з пандеміями та ядерною війною.Про це повідомляє Reuters.

"Зменшення ризику вимирання через ШІ має стати глобальним пріоритетом поряд з іншими ризиками суспільного масштабу, такими як пандемії та ядерна війна", - йдеться у загальному листі за підписом понад 350 фахівців, опублікованого некомерційним Центром безпеки ШІ (CAIS).

Крім Сема Альтмана, серед керівників компаній DeepMind і Anthropic, що підписалися, а також керівники Microsoft і Google. Також серед них були Джеффрі Хінтон та Йошуа Бенгіо – двоє з трьох так званих "хрещених батьків ШІ", які отримали Премію Тьюринга 2018 року за свою роботу в галузі глибокого вивчення, та професори з різних установ: від Гарварду до китайського Університету Цінхуа.



Зазначається, що подання листа співпало із засіданням Ради з торгівлі та технологій США-ЄС у Швеції, де політики, як очікується, обговорюватимуть питання регулювання штучного інтелекту.