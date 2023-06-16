Провідні фахівці у сфері штучного інтелекту порівняли ШІ з ядерною війною

Провідні фахівці та керівники у сфері штучного інтелекту, включаючи гендиректора OpenAI Сема Альтмана, приєдналися до експертів та професорів, щоб порушити питання про "ризик вимирання від ШІ", і закликали політиків прирівняти штучний інтелект до ризиків, пов'язаних з пандеміями та ядерною війною.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомляє Reuters.
Крім Сема Альтмана, серед керівників компаній DeepMind і Anthropic, що підписалися, а також керівники Microsoft і Google. Також серед них були Джеффрі Хінтон та Йошуа Бенгіо – двоє з трьох так званих "хрещених батьків ШІ", які отримали Премію Тьюринга 2018 року за свою роботу в галузі глибокого вивчення, та професори з різних установ: від Гарварду до китайського Університету Цінхуа.
Зазначається, що подання листа співпало із засіданням Ради з торгівлі та технологій США-ЄС у Швеції, де політики, як очікується, обговорюватимуть питання регулювання штучного інтелекту.
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