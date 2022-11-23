«Вічний мир – це утопія»: у Чехії закликали готуватися до великомасштабної війни

Начальник Генштабу Чехії Карел Ржека на щорічній командній нараді заявив, що війна в Європі знову стала реальністю і чеській армії потрібно підтримувати рівень максимальної боєздатності.
Його слова передає телеканал "Česká Television".
Ржека розкритикував реакцію заходу на першу військову агресію росії проти України у 2014 році. За його словами, західні країни сподівалися, що ситуація заспокоїться сама собою.
Якщо виник конфлікт між росією та НАТО, чеська армія стане активним учасником з першої хвилини, сказав Ржека.
Він закликав прискорити модернізацію армії від управління військами та розвідувального забезпечення до вогневого захисту. Потрібно використати сьогоднішній настрій людей для інвестицій в оборону, зазначив голова чеського генштабу.
Однак ресурсів, за його словами, на ідеальне вирішення всіх проблем не вистачить, тому потрібно суворо розставляти пріоритети у фінансуванні. Наприклад, Ржека запропонував сформувати бачення майбутньої війни, щоб зрозуміти, яке саме озброєння закуповувати військовим на сорок років уперед.
На нараді також виступили президент Чехії Мілош Земан та прем'єр-міністр Петр Фіала. Земан вкотре висловив повну підтримку України у боротьбі з російською агресією.
Прем'єр-міністр Фіалу заявив, що війна росії в Україні – важкий урок для Чехії. За його словами, вона показала, що реальні бойові дії на суші, у повітрі та на морі не відійшли в минуле, як деякі очікували. Паралельно йде економічна війна та шпигунство, додав прем'єр-міністр. Чехія має відобразити це в основних стратегічних документах, які планує оновити наступного року, наголосив він.
Плани посилити збройні сили через ризик війни з росією також має Німеччина, писав Spiegel з посиланням на документ, підписаний головним інспектором збройних сил ФРН генералом Еберхардом Цорном. Розроблений план пропонує збільшити фінансування військових потреб, а також створити нові дивізії чисельністю до 10 000 військовослужбовців.
Ризики конфлікту між НАТО та росією зросли у листопаді, коли з'явилася інформація про падіння двох ракет на території Польщі. Незабаром агентство Associated Press повідомило з посиланням на представника американської розвідки, що кордон Польщі перетнули російські ракети і внаслідок вибуху загинули двоє людей. Наступного дня країни НАТО провели екстрене засідання у Брюсселі. За даними попереднього розслідування, у Польщі впали ракети української системи ППО, сказав за підсумками засідання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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