«Вічний мир – це утопія»: у Чехії закликали готуватися до великомасштабної війни

08:01 23 листопада Київ, Україна

Начальник Генштабу Чехії Карел Ржека на щорічній командній нараді заявив, що війна в Європі знову стала реальністю і чеській армії потрібно підтримувати рівень максимальної боєздатності.

Його слова передає телеканал "Česká Television".

Ржека розкритикував реакцію заходу на першу військову агресію росії проти України у 2014 році. За його словами, західні країни сподівалися, що ситуація заспокоїться сама собою.

"Надія - це не стратегія", - зазначив Ржека.

Якщо виник конфлікт між росією та НАТО , чеська армія стане активним учасником з першої хвилини, сказав Ржека.

"Багато із систем озброєнь, які сьогодні знищують Україну, також досягнуть нашої території", - додав він. Тому чеська армія має підготуватися до великомасштабних війн, сказав Ржека.

Він закликав прискорити модернізацію армії від управління військами та розвідувального забезпечення до вогневого захисту. Потрібно використати сьогоднішній настрій людей для інвестицій в оборону, зазначив голова чеського генштабу.



Однак ресурсів, за його словами, на ідеальне вирішення всіх проблем не вистачить, тому потрібно суворо розставляти пріоритети у фінансуванні. Наприклад, Ржека запропонував сформувати бачення майбутньої війни, щоб зрозуміти, яке саме озброєння закуповувати військовим на сорок років уперед.



На нараді також виступили президент Чехії Мілош Земан та прем'єр-міністр Петр Фіала. Земан вкотре висловив повну підтримку України у боротьбі з російською агресією.



Прем'єр-міністр Фіалу заявив, що війна росії в Україні – важкий урок для Чехії. За його словами, вона показала, що реальні бойові дії на суші, у повітрі та на морі не відійшли в минуле, як деякі очікували. Паралельно йде економічна війна та шпигунство, додав прем'єр-міністр. Чехія має відобразити це в основних стратегічних документах, які планує оновити наступного року, наголосив він.



Плани посилити збройні сили через ризик війни з росією також має Німеччина, писав Spiegel з посиланням на документ, підписаний головним інспектором збройних сил ФРН генералом Еберхардом Цорном. Розроблений план пропонує збільшити фінансування військових потреб, а також створити нові дивізії чисельністю до 10 000 військовослужбовців.



Ризики конфлікту між НАТО та росією зросли у листопаді, коли з'явилася інформація про падіння двох ракет на території Польщі. Незабаром агентство Associated Press повідомило з посиланням на представника американської розвідки, що кордон Польщі перетнули російські ракети і внаслідок вибуху загинули двоє людей. Наступного дня країни НАТО провели екстрене засідання у Брюсселі. За даними попереднього розслідування, у Польщі впали ракети української системи ППО, сказав за підсумками засідання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.