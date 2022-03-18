Вчора Москва побила рекорд захворюваності на COVID-19

Москва ще не бачила таких показників захворюваності на COVID-19 протягом всього періоду світової пандемії. Експерти зафіксували, що 18 червня офіційна кількість хворих за добу досягла позначки 9056 осіб.

Рівень смертності від COVID-19 в Москві - найвищий з середини січня. Ситуація в Санкт-Петербурзі не краща. Про це заявили на брифінгу місцевого штабу боротьби з коронавірусом.

У російському Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що тільки за тиждень захворюваність по РФ зросла на 30%.

Місцеві медики пов'язують найсильніший спалах зі швидким поширенням більш заразного дельта-штаму коронавірусу (Δ, він же В.1.617.2, раніше називався "індійським"), а також з тим, що люди ігнорують запобіжні заходи і вакцинацію. За їхніми словами, лікувати пацієнтів стало важче: слабо допомагають вироблені раніше методи лікування, повідомляють російські ЗМІ.