Вчора Хорватія, сьогодні Норвегія. Уряд Норвегії посилив карантин

08:33 27 жовтня Київ, Україна

Слідом за Хорватією і уряд Норвегії прийняв рішення посилити карантин



Громадяни європейських держав, включених Євросоюзом в «червону зону», що працюють в Норвегії, повинні будуть пройти 10-денний карантин у разі прибуття в Норвегію після 31 жовтня.



Крім того, з 28 жовтня норвежцям заборонено приймати у себе в гостях більше п'яти осіб, а кількість відвідувачів в громадських місцях не повинна перевищувати 50 осіб.



Раніше цей ліміт становив 200 осіб.