Поблизу Кіпру на свердловині Зевс-1 знайшли нове родовище газу

14:53 21 грудня Київ, Україна

Італійська енергетична компанія Eni заявила про відкриття нового родовища газу біля берегів Кіпру в свердловині Зевс-1, пробуреній на блоці 6 за 162 км від берегової лінії на глибині 2300 метрів.



Про це повідомляється на сайті компанії у середу, 21 грудня.



Вказано, що цей блок управляється Eni Cyprus, що володіє часткою в 50%, з TotalEnergies в ролі партнера.

"Зевс-1 є третім поспіль відкриттям у блоці 6. Раніше були Кронос-1 та Каліпсо-1, це підтверджує перспективи району та його розробки”, – йдеться у заяві компанії.

За попередньою оцінкою, запаси газу в цьому резерві становлять від 57 до 85 млрд кубометрів.



Eni присутня на Кіпрі з 2013 року. Компанія управляє блоками 2, 3, 6, 8 та 9 і має частки участі в блоках 7 та 11, якими управляє TotalEnergies.