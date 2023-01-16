Поблизу берегів Румунії знайшли двигун ракети

15:32 16 січня Київ, Україна

На румунському пляжаї у Констанці виявили двигун ракети. Про це повідомляє NewsMaker.

Повідомляється, що фрагмент ракети було знайдено у районі пляжу Гура Портіцей. Знахідку буде передано до міністерства оборони країни.

Експерти встановили, що об'єкт не є небезпечним, але що це була за ракета, не уточнюється.