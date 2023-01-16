Поблизу берегів Румунії знайшли двигун ракети

На румунському пляжаї у Констанці виявили двигун ракети. Про це повідомляє NewsMaker.
Повідомляється, що фрагмент ракети було знайдено у районі пляжу Гура Портіцей. Знахідку буде передано до міністерства оборони країни.
Експерти встановили, що об'єкт не є небезпечним, але що це була за ракета, не уточнюється.
Повідомляється, що фрагмент ракети було знайдено у районі пляжу Гура Портіцей. Знахідку буде передано до міністерства оборони країни.
Експерти встановили, що об'єкт не є небезпечним, але що це була за ракета, не уточнюється.
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