Ватикан вперше зарахував до блаженних цілу польську родину, яка приховувала євреїв від нацистів

16:12 11 вересня Київ, Україна





Про це пише Deutsche Welle.



44-річний Юзеф Ульма, його вагітна дружина Вікторія, якій був 31 рік, та їхніх дітей молодше 8 років було вбито німецькою поліцією 24 березня 1944 року. Це сталося після того, як їх видали нацистам, оскільки родина приховувала вісьмох євреїв на своєму горищі, яких також убили. Юзеф Ульма був фермером, він захоплювався фотографією як фотограф-аматор і документував життя сім'ї та села. Юзеф і Вікторія Ульма, обидва ревні католики, вже визнані Ізраїлем як "Праведники народів світу", які намагалися врятувати євреїв від загибелі під час Голокосту. Також у Марку є музей, присвячений цій родині, а 24 березня, дата їхньої загибелі, стала днем пам'яті поляків, які рятували чи намагалися врятувати євреїв під час німецької окупації. Тоді допомога євреям каралася стратою без суду та слідства. У неділю у церемонії беатифікації в Марку взяли участь понад 30 000 осіб, включаючи делегацію з Ізраїлю. Також був присутній президент Польщі Анджей Дуда разом із лідером правлячої партії Ярославом Качинським та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. *Беатифікація - термін, який означає, що католицька церква вважає, що померлий потрапив на небо і може заступатися за людей, які моляться в його ім'я. Це є ключовим кроком до можливого шляху до святості в католицькій церкві. Ватикан вперше зарахував до блаженних цілу польську сім'ю за те, що вона дала притулок євреям під час Другої світової війни, коли Польща перебувала під німецькою окупацією. Йдеться про беатифікацію* — одну з найвищих нагород католицизму.Про це пише Deutsche Welle.44-річний Юзеф Ульма, його вагітна дружина Вікторія, якій був 31 рік, та їхніх дітей молодше 8 років було вбито німецькою поліцією 24 березня 1944 року. Це сталося після того, як їх видали нацистам, оскільки родина приховувала вісьмох євреїв на своєму горищі, яких також убили. Юзеф Ульма був фермером, він захоплювався фотографією як фотограф-аматор і документував життя сім'ї та села.Юзеф і Вікторія Ульма, обидва ревні католики, вже визнані Ізраїлем як "Праведники народів світу", які намагалися врятувати євреїв від загибелі під час Голокосту.Також у Марку є музей, присвячений цій родині, а 24 березня, дата їхньої загибелі, стала днем пам'яті поляків, які рятували чи намагалися врятувати євреїв під час німецької окупації. Тоді допомога євреям каралася стратою без суду та слідства.У неділю у церемонії беатифікації в Марку взяли участь понад 30 000 осіб, включаючи делегацію з Ізраїлю. Також був присутній президент Польщі Анджей Дуда разом із лідером правлячої партії Ярославом Качинським та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Як зазначає Deutsche Welle, нинішня беатифікація є винятковою з точки зору католицької догматики, оскільки новонароджена сьома дитина подружжя, яка частково з'явилася на світ під час вбивства своєї матері, також буде беатифікована, хоча була нехрещена. Згідно з повідомленням ватиканського відділу у справах святих, дитина пройшла "хрещення кров'ю", народившись "під час мученицької смерті матері".



Звичайним критерієм беатифікації є вчинення людиною дива, але мученики звільняються від цієї вимоги.