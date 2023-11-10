Ватикан приймає у своє лоно всіх прихильників ЛГБТ

07:42 10 листопада Київ, Україна

Папа Римський Франциск, бажаючи догоджати і пастві, і Богу, стає ніби "рабом двох панів". У спробі зробити Церкву більш привітною до ЛГБТ, Папа під час зустрічі з трансгендерами приписав Богові божевілля.

"Навіть якщо ми грішники, Він (Бог) наближається, щоб допомогти нам. Господь любить нас такими, як ми є, це божевільна любов Бога”.

І хоча Святий Престол зазначає, що все ж таки вважає ЛГБТ гріхом, доктринальний офіс Ватикану повідомив, що тепер трансгендери можуть бути хрещеними батьками при римсько-католицькому хрещенні, а геї та лесбіянки - свідками під час вінчання.

Однак рішення Папи містить застереження: щоб хрещення трансгендерів були можливими, вони не повинні "викликати публічний скандал чи плутанину серед вірян".

Крім того, Ватикан дозволив трансгендерам бути хрещеними батьками, але це має статися "на розсуд місцевого священника", а також свідками під час церковного вінчання. І в цьому пункті є умова – священник має виявляти "пастирську розсудливість" у своєму рішенні.

"Це важливий крок уперед у Церкві, яка розглядає трансгендерних людей не лише як людей (у Церкві, де деякі кажуть, що вони дійсно не існують), а й як католиків", - написав відомий єзуїтський священник та прихильник прав ЛГБТ отець Джеймс Мартін.

У документі доктринального офісу також йдеться, що особа, яка перебуває в одностатевих стосунках, може бути свідком на католицькому вінчанні.

Водночас відповідь про роль у хрещенні геїв та лесбіянок була менш чіткою. У ній наголошується, що людина, яка перебуває в одностатевих відносинах, має "вести життя, яке відповідає вірі".