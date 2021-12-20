Вашингтон вніс до "чорного" списку китайські фірми і лабораторії зі сфери технологій

18:21 08 квітень Київ, Україна

Сім компаній-виробників суперкомп'ютерів з КНР внесені до списку санкцій Сполучених Штатів Америки.





Відзначається, що дані організації задіяні в створенні суперкомп'ютерів для потреб Збройних сил Китаю. Про це повідомляє сайт Мінторгу США у четвер, 8 квітня.Відзначається, що дані організації задіяні в створенні суперкомп'ютерів для потреб Збройних сил Китаю.

"Такі комп'ютери багато в чому можуть бути задіяні для обґрунтованих цивільних потреб, але вони також дуже важливі для розробки зброї, особливо її просунутих зразків, ядерних озброєнь, кіберзброї, ракет і навіть гіперзвукової зброї", - заявив представник Мінторгу США в коментарі The Washington Post.

WP зазначає, що ці організації тепер не зможуть використовувати американські технології без відповідних ліцензій Мінторгу, які важко отримати.



Так, під санкції потрапили три фірми, що виробляють напівпровідники: Tianjin Phytium Information Technology (Phytium), Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center і Sunway Microelectronics. Також обмеження вводяться проти обчислювальних центрів з суперкомп'ютерами - в містах Цзинань і Шеньчжень, міських округах Усі і Чженчжоу.

"Ці структури діють таким чином, який суперечить нашим національним інтересам. Мова насправді йде про те, щоб товари США не сприяли розвитку військового потенціалу Китаю", - пояснив представник Мінторгу.

У США стверджують, що організації, які підпали під обмеження, надають допомогу Народно-визвольній армії Китаю у зломі кодів для перехоплення супутникових повідомлень.



За даними WP, це третій пакет санкцій США проти організацій, які ведуть високопродуктивні обчислення для військових КНР. Перший був введений ще в 2015 році, а другий - в 2019 році.