Вашингтон вніс до "чорного" списку китайські фірми і лабораторії зі сфери технологій

Сім компаній-виробників суперкомп'ютерів з КНР внесені до списку санкцій Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє сайт Мінторгу США у четвер, 8 квітня.
Відзначається, що дані організації задіяні в створенні суперкомп'ютерів для потреб Збройних сил Китаю.
Відзначається, що дані організації задіяні в створенні суперкомп'ютерів для потреб Збройних сил Китаю.
WP зазначає, що ці організації тепер не зможуть використовувати американські технології без відповідних ліцензій Мінторгу, які важко отримати.
Так, під санкції потрапили три фірми, що виробляють напівпровідники: Tianjin Phytium Information Technology (Phytium), Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center і Sunway Microelectronics. Також обмеження вводяться проти обчислювальних центрів з суперкомп'ютерами - в містах Цзинань і Шеньчжень, міських округах Усі і Чженчжоу.
У США стверджують, що організації, які підпали під обмеження, надають допомогу Народно-визвольній армії Китаю у зломі кодів для перехоплення супутникових повідомлень.
За даними WP, це третій пакет санкцій США проти організацій, які ведуть високопродуктивні обчислення для військових КНР. Перший був введений ще в 2015 році, а другий - в 2019 році.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі