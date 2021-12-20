Вашингтон з 7 квітня вводить санкції проти Туреччини через військову співпрацю з РФ

08:41 06 квітень Київ, Україна

За співробітництво турецького Управління оборонної індустрії SSB з організацією, яка входить до складу оборонно-розвідувальних секторів уряду РФ, що суперечить інтересам НАТО, Вашингтон вводить санкції проти SSB.



Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, розміщеному в Федеральному реєстрі США.

"Відповідно до CAATSA, державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної індустрії SSB, відоме раніше як Підсекретаріат окремих підприємств (SSM), в період після 2 серпня 2017 р. здійснило свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду РФ або працює від його імені", - наголошується в документі.

При цьому уточнюється, що держсекретар США визначив необхідність ввести обмеження проти SSB, а також його керівників - Ісмаїла Деміра, Фарука Йігіта, Серхата Генкоглу і Мустафи Альпер Деніза.



Санкції набудуть чинності 7 квітня. Вони передбачають заборону на в'їзд в США, блокування активів на американській території, а також заборону на фінансові операції з цими особами. Крім того, вводиться заборона на експорт з США і надання кредитів SSB на суму понад $10 млн.



Як повідомлялося, адміністрація США неодноразово погрожувала санкціями турецькій стороні за закупівлі ними російських комплексів ППО С-400, що розходиться з загальними інтересами в межах союзництва в НАТО.