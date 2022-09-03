Вашингтон відмовив у видачі віз делегації Росії на чолі з Лавровим

Російська федерація запросила у Сполучених Штатів 56 віз для російського МЗС, зокрема, для міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та його делегації. Вони мали намір поїхати до Нью-Йорка на щорічну зустріч світових лідерів в ООН, проте не отримали жодної візи. Про це у п'ятницю, 2 вересня, повідомляє Reuters.
На це відреагував постпред росії в ООН Василь Небензя, який у листі до генерального секретаря ООН Антоніа Гутерріша заявив, що це "викликає тривогу", оскільки протягом останніх кількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" ряду російських громадян, делегатів на інші заходи ООН.
Представник Держдепу заявив агентству, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країна перебування ООН і зазначив, що "заявки мають подаватися якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку".
За його словами, це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти посольства США в Росії, у тому числі через примусове звільнення дипломатів у Москві.
Представник Держдепу зазначив, що росія "серйозно обмежила штат американського посольства і, отже, обмежила можливість обробки віз".
Нагадаємо, глава українського уряду закликав до загального європейського "візового бана" всіх росіян.
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