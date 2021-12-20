Вашингтон: Конгрес США схвалив заборону на ядерні випробування

08:55 21 липень Київ, Україна

Вчора 20 липня 2020 року, більшістю голосів від партії демократів, Конгрес США прийняв поправки до закону, відповідно до яких проведення ядерних випробувань на території країни буде припинено.

Палата представників Конгресу США схвалила 20 липня внесення поправки про заборону на проведення ядерних випробувань в країні в проект оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (починається в країні з 1 жовтня). Трансляція голосування велася на сайті нижньої палати законодавчого органу США.

Поправка була затверджена по партійній лінії: 227 демократів підтримали її, 179 республіканців виступили проти. Документ забороняє використання бюджетних коштів для "проведення ядерних випробувань або на підготовку до випробувань з ядерними вибухами будь-якої потужності".

При цьому в версії проекту оборонного бюджету, яку в даний час розглядає контрольований республіканцями Сенат Конгресу, включена поправка про виділення $ 10 млн для "реалізації проектів, пов'язаних зі скороченням часу, яке потрібно для проведення ядерного випробування при необхідності".