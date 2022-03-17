Вандали в музеях Берліна. Масова атака на культурну спадщину Німеччини

Відразу в декількох музеях Берліна орудували вандали. Від рук злочинців постраждали не менше 70 творів мистецтва. Про це пише німецьке видання Die Zeit.
Зловмисники заляпали маслянистою рідиною єгипетські саркофаги, кам'яні скульптури, а також полотна XIX століття.
Інциденти в Пергамському музеї, Старій національній галереї, Новому музеї і низці інших сталися ще 3 жовтня, однак ні громадськість, ні інші культурні установи не були сповіщені з цього приводу, зазначає видання.
За його даними, атака на території Музейного острова стала однією з наймасштабніших в історії післявоєнної Німеччини.
Поліція Берліна і Фонд прусської культурної спадщини підтвердили журналістам Die Zeit і радіостанції Deutschlandfunk факти вандалізму. Триває розслідування, про мотиви вандалів поки невідомо.
Музейний острів, де розташовані названі музеї, як унікальний архітектурний та культурний ансамбль з 1999 року включений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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