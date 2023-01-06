Вакцинний націоналізм: Китай відмовився прийняти вакцини від COVID із США

10:34 06 січня Київ, Україна

На тлі боротьби Китаю з хвилею Covid-19, що швидко розповсюджується, Пекін відкинув неодноразові пропозиції США поділитися передовими вакцинами.





За даними агентства, США пропонували налагодити постачання вакцини через посередників з огляду на «політичну чутливість» питання. Діалог триває, проте Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.За даними агентства, США пропонували налагодити постачання вакцини через посередників з огляду на «політичну чутливість» питання. Діалог триває, проте китайські чиновники стверджують, що тримають ситуацію під контролем і не потребують допомоги.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що розроблені в КНР вакцини є високоефективними, а їхнє виробництво забезпечує не лише внутрішні потреби країни, а й створює можливості для експорту..У США вважають, що відмова Пекіна зумовлена страхом продемонструвати нездатність Китаю самостійно боротися з епідемією:

"Навіть у розпал катастрофічного спалаху COVID-19 Пекін продовжує демонструвати вакцинний націоналізм - рішення, яке, безсумнівно, призведе до непотрібних смертей", - заявила завідувачка кафедри китаєзнавства в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Джуд Бланшетт.

У грудні під тиском протестувальників Китай, де три роки діяла політика нульової толерантності до ковіда, зняв усі епідеміологічні обмеження. Цілком очікувана кількість нових випадків рвонула вгору, хоча скільки саме людей хворіє, достеменно невідомо. Чим може обернутися нова хвиля епідемії та чому неконтрольоване поширення вірусу в Китаї може знову стати загрозою для всього світу, пояснювала біолог та наукова журналістка Ірина Якутенко.