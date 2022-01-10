Вакциновані туристи зможуть без обмежень відвідати Кіпр



Про це в понеділок, 26 квітня, повідомляє Cyprus-mail.com.



За словами Пердіоса, це рішення сприяє стабільності в плануванні туристичного сезону.

"Ми повідомимо нашим партнерам приблизно в 65 країнах, що з 10 травня ми будемо сприяти мандрівникам, які завершили свою програму вакцинації, приїхати на Кіпр без негативного тесту на COVID і без карантину, навіть якщо вони будуть розглядатися як ті, які мали контакт з підтвердженим випадком COVID", - зазначив чиновник.