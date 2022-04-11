Вакцині від Pfizer і BioNTech вибрали назву Covuity

Після успішного проведення трифазного випробування вакцина від COVID-19, яку створили Pfizer і BioNТech, готова до застосування. Як стало відомо, розробники препарату з особливою увагою поставилися і до вибору назви даної вакцини. Найімовірніше, вакцина від коронавірусної інфекції нового типу американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNТech буде названа Covuity. Про це в суботу, 14 листопада, повідомила британська газета The Daily Telegraph, яка вивчила заявки компаній на реєстрацію товарного знака в Євросоюзі і США.
Відзначається, що розробниками в компетентні органи ЄС була подана заявка на препарат Covuity, який характеризується як "вакцина для використання людьми". Крім того, заявка на реєстрацію товарного знака була подана 1 червня в Сполучених Штатах.
Також Pfizer і BioNТech вже зареєстрували доменне ім'я covuity.com.
За інформацією газети, серед інших можливих назв вакцини від коронавірусу значаться Rnaxcovi, Kovimerna і Comirnaty. На цей момент вони також проходять процедуру реєстрації товарного знака в Євросоюзі і США.
Раніше в компанії Pfizer заявляли, що їхня COVID-вакцина показала більш ніж 90% ефективності.
При цьому повідомлялося, що вихід на ринок COVID-вакцини від BioNTech і Pfizer відкладається з технічних причин.
Незважаючи на це, на вакцину Pfizer-BioNTech вже оформлено 600 млн замовлень.
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