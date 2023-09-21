"Вагнерівці" йдуть із Сирії, цим може скористатися Іран - ISW

09:47 21 вересня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни



Зазначається, що міністерство оборони росії 27 серпня дало вказівку силам з ПВК "Вагнер" у Сирії залишити країну або приєднатися до збройних сил росії до 20 вересня. Аналітики ISW припускають, що Іран може отримати контроль над деякими позиціями "вагнерівців", щоб забезпечити військові активи та розширити свої економічні операції.



У Сирії перебувають близько 1500 бойовиків групи Вагнер, а понад 3000 сирійців працюють на них. Водночас російські військові блогери заявили, що з погляду "вагнерівців" найкращим варіантом є передача активів Ірану, а не російському міноборони. Найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер" йдуть зі своїх позицій у Сирії, щоб виконати ультиматум міноборони росії.Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) Зазначається, що міністерство оборони росії 27 серпня дало вказівку силам з ПВК "Вагнер" у Сирії залишити країну або приєднатися до збройних сил росії до 20 вересня. Аналітики ISW припускають, що Іран може отримати контроль над деякими позиціями "вагнерівців", щоб забезпечити військові активи та розширити свої економічні операції.У Сирії перебувають близько 1500 бойовиків групи Вагнер, а понад 3000 сирійців працюють на них. Водночас російські військові блогери заявили, що з погляду "вагнерівців" найкращим варіантом є передача активів Ірану, а не російському міноборони.

"Відхід "вагнерівців" із Сирії дає Ірану можливість забезпечити постійну та прибуткову присутність там. Іран використовує територію центральної сирійської пустелі для передачі зброї та військового обладнання своїм проксі через Левант*", - йдеться у звіті.

Крім того, наголошується, що Сирія має одні з найвідоміших запасів фосфатів, які є ключовим інгредієнтом добрив.

Асад їде до Китаю

Також аналітики ISW повідомляють, що президент Сирії Башар Асад 21 вересня поїде до Китаю на Також аналітики ISW повідомляють, що президент Сирії Башар Асад 21 вересня поїде до Китаю на "сирійсько-китайський саміт", імовірно, для розширення двосторонніх економічних зв'язків. Візит буде зосереджений на забезпеченні китайської допомоги у відновленні Сирії та створенні проєктів Ініціативи "Один пояс, один шлях" у Сирії.

"Жоден сирійський військовий персонал не планує супроводжувати Асада до Китаю, що вказує на те, що військова співпраця не є метою поїздки. Міністерство закордонних справ Китаю відмовилося коментувати поїздку", - йдеться у звіті ISW.

Відомо, що Китай підтримував дипломатичні відносини з Асадом під час громадянської війни у Сирії, коли багато держав розірвали відносини з режимом. Китай не інвестував значних грошей у відновлення Сирії, але неодноразово висловлював готовність допомогти. Востаннє Асад відвідував Китай у 2004 році. У 2023 році Асад підписав угоди як з Іраном, так і з росією, спрямовані на співпрацю та відновлення.