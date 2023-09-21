"Вагнерівці" йдуть із Сирії, цим може скористатися Іран - ISW

Найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер" йдуть зі своїх позицій у Сирії, щоб виконати ультиматум міноборони росії.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що міністерство оборони росії 27 серпня дало вказівку силам з ПВК "Вагнер" у Сирії залишити країну або приєднатися до збройних сил росії до 20 вересня. Аналітики ISW припускають, що Іран може отримати контроль над деякими позиціями "вагнерівців", щоб забезпечити військові активи та розширити свої економічні операції.
У Сирії перебувають близько 1500 бойовиків групи Вагнер, а понад 3000 сирійців працюють на них. Водночас російські військові блогери заявили, що з погляду "вагнерівців" найкращим варіантом є передача активів Ірану, а не російському міноборони.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що міністерство оборони росії 27 серпня дало вказівку силам з ПВК "Вагнер" у Сирії залишити країну або приєднатися до збройних сил росії до 20 вересня. Аналітики ISW припускають, що Іран може отримати контроль над деякими позиціями "вагнерівців", щоб забезпечити військові активи та розширити свої економічні операції.
У Сирії перебувають близько 1500 бойовиків групи Вагнер, а понад 3000 сирійців працюють на них. Водночас російські військові блогери заявили, що з погляду "вагнерівців" найкращим варіантом є передача активів Ірану, а не російському міноборони.
Крім того, наголошується, що Сирія має одні з найвідоміших запасів фосфатів, які є ключовим інгредієнтом добрив.
Асад їде до Китаю
Також аналітики ISW повідомляють, що президент Сирії Башар Асад 21 вересня поїде до Китаю на "сирійсько-китайський саміт", імовірно, для розширення двосторонніх економічних зв'язків. Візит буде зосереджений на забезпеченні китайської допомоги у відновленні Сирії та створенні проєктів Ініціативи "Один пояс, один шлях" у Сирії.
Також аналітики ISW повідомляють, що президент Сирії Башар Асад 21 вересня поїде до Китаю на "сирійсько-китайський саміт", імовірно, для розширення двосторонніх економічних зв'язків. Візит буде зосереджений на забезпеченні китайської допомоги у відновленні Сирії та створенні проєктів Ініціативи "Один пояс, один шлях" у Сирії.
Відомо, що Китай підтримував дипломатичні відносини з Асадом під час громадянської війни у Сирії, коли багато держав розірвали відносини з режимом. Китай не інвестував значних грошей у відновлення Сирії, але неодноразово висловлював готовність допомогти. Востаннє Асад відвідував Китай у 2004 році. У 2023 році Асад підписав угоди як з Іраном, так і з росією, спрямовані на співпрацю та відновлення.
Левант* – загальна назва країн, розташованих у східній частині Середземномор'я. У широкому значенні Леванту належить увесь півмісяць східного узбережжя Середземного моря, у вузькому значенні — лише Сирія та Ліван.
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